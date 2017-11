Toulouse : coincée dans les embouteillages, elle accouche dans sa voiture

publié le 17/11/2017 à 16:16

Toulouse, comme beaucoup d’autres villes, connaît son lot de bouchons et de difficultés de circulation. Cela a valu au petit Marius une naissance un peu agitée, jeudi 16 novembre dans la matinée. Marius est né dans les embouteillages, précisément dans le monospace de son papa et sa maman, à un petit quart d’heure de la maternité où tout était pourtant prêt pour l’accueillir.



Lionel, le papa, avait compté large pour emmener Élodie à la clinique depuis leur maison de Villefranche-de-Lauragais, mais une cascade d’incidents et d’accidents paralyse la circulation autour et dans Toulouse. Plus le temps passe, plus le rythme des contractions s’accélère. Lionel tente de prendre la voie de bus, il y a urgence, mais il se retrouve coincé derrière une ambulance. Il va taper à la vitre pour demander de l’aide.

Conducteurs et infirmiers s’occupent de la maman, pompiers et Samu sont alertés. De plus, dans la voiture arrêtée aux alentours, il y a Aurélie. Deuxième coup de chance : elle est urgentiste. Elle abandonne son véhicule pour aider à la naissance de Marius.



Lorsque les pompiers et le Samu pédiatrique arrivent, Marius est déjà là, en pleine forme : 3,6 kg. Les pompiers emmènent la maman, le Samu prend en charge le bébé, et toute la famille se retrouve à la clinique pour des examens et surtout pour se remettre de ses émotions. Dans un sourire, le père de Marius a confié qu’il envisageait de lui donner "Renaud" comme deuxième prénom, pour rappeler le lieu de sa naissance.