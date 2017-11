Pas-de-Calais : un routier, ivre, incendie deux hangars pour tromper l'ennui

publié le 14/11/2017 à 19:53

À Humières et à Vieil-Hesdin dans le Pas-de-Calais, cet étrange chauffeur-livreur avait un brûlant passe-temps. C'est effectivement dans ces deux bourgades du Ternois, que ce chauffeur livreur polonais a stoppé son petit camion le 1er octobre dernier, en bordure de la départementale 939, et s'est amusé à mettre le feu à deux hangars agricoles.



Plus de 1.000 ballots de paille instantanément partis en fumée. Au total, plus de 300.000 euros de dégâts. Et un drôle de pyromane de 34 ans que ce Jaroslav Hadjuk. Depuis des heures, aperçu par des témoins, il sillonnait le secteur à tombeau ouvert au volant de son utilitaire bâché, le visage dissimulé par un masque des Anonymous, les pirates d'Internet, rapporte le journal local Nord Éclair.



Pirate de la route que ce Jaroslav, qui ne s'était pas arrêté de rouler depuis 16.000 kilomètres, tenant le coup avec du café et des boissons énergisantes. S'il a fini par mettre le feu à ces deux granges isolées, c'est tout simplement parce qu'il s'ennuyait, et que la route lui paraissait sans fin. Le chauffard livreur en proie au blues en rase campagne a écopé, lundi 13 novembre, de six mois de prison pour avoir dépassé les bornes et joué avec le feu.