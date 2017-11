publié le 16/11/2017 à 16:20

Ne dites surtout pas que vous chaussez les crampons pour une balade bucolique, vous risquez de vous retrouver en short. C'est la mésaventure vécue par plusieurs marcheurs du pays de Lorient, dans le Morbihan.



Le 27 septembre, les membres de la section randonnée de l'association Familles rurales de Plouay rentrent de promenade à la Chapelle Saint-Michel. Sur le parking, huit de leurs voitures ont été fracturées tandis que trois de leurs maisons ont été cambriolées, rapporte Le Télégramme. Et es adhérents du club d'Inzizac-Lochrist ont connu la même infortune.

Tous ont été victimes d'un gang de voleurs spécialisés dans la randonnée. Des malfrats qui passent à la loupe toutes les prévisions de sorties, les rendez-vous donnés sur des parkings, le but de la balade et attendent que le groupe s'éloigne sur le sentier. Les voleurs à la roulotte passent ensuite à l'action. Un plan aussi efficace que redoutable.

C'est triste d'être obligé d'en arriver là





Pour luter contre ce fléau, l'association Familles rurales de Plouay donne désormais le moins d'informations possibles sur les futures escapades et s'adresse désormais directement aux adhérents. "À Languidic, les randonneurs ne communiquent plus la destination ni même le point de rendez-vous. C'est triste d'être obligé d'en arriver là", se lamente l'association.



Ces cambrioleurs rupestres viennent même d'élargir leur champ d'action. Ils pistent désormais les amateurs de thé dansant. Même principe : recenser les rassemblements du dimanche après-midi, cibler les discothèques isolées, et frapper à l'heure du boogie-woogie.