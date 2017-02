Des réductions sur les billets de cinéma ou de match de foot si vous triez vos bouteilles en plastique : une PME lyonnaise lance un système d'incitation au recyclage grâce à des récompenses.

par Virginie Garin , Loïc Farge publié le 08/02/2017 à 13:33

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le but est de récupérer toutes les bouteilles en plastique transparent (bouteilles d'eau, de jus de fruit, de soda). Car il y a des quartiers en France où elles sont très mal triées. La moyenne nationale, c'est 45% récupérées dans la poubelle jaune. Mais dans les villes surtout, c'est 30% seulement. À Paris, c'est encore pire : les appartements sont trop petits, les locaux à poubelles ne sont pas pratiques.



Voilà pourquoi a été créé Yoyo, une PME qui va récompenser les bons trieurs. L'expérience va commencer à Lyon et Bordeaux jeudi 9 février. Yoyo va recruter d'abord des coaches (gardiens d'immeuble, commerçants, retraités) qui vont aller voir les habitants et leur donner des sacs spéciaux. Ils vont leur expliquer qu'en y mettant des bouteilles aplaties et en leur rapportant les sacs, ils vont gagner 50% sur un billet de cinéma, une place gratuite à un match de l'OL, des tickets de tramway ou des réductions dans des grandes surfaces.

La carotte bio plutôt que le bâton

À la fois le coach et le trieur gagent des points de fidélité à chaque sac rapporté. Ensuite, Yoyo finance ces séductions en vendant les bouteilles en plastique à des entreprises de recyclage.



Yoyo devrait étendre son système à une dizaine de villes avant la fin de l'année et compte doubler la quantité de bouteilles récupérées. Cela s'appelle de "l'écologie positive", qui devrait se développer en France. La carotte bio plutôt que le bâton, la récompense plutôt que la taxe : ça rend l'écologie plus agréable.