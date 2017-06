et Loïc Farge

publié le 02/06/2017 à 06:49

Le dossier très polémique de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes a empoisonné le quinquennat du président François Hollande et divisé le gouvernement, opposant notamment la ministre de l'Environnement Ségolène Royal et le Premier ministre Manuel Valls, favorable au projet. Pour sortir de l'impasse, ce sont finalement trois médiateurs qui ont été nommés jeudi 1er juin par le Premier ministre Édouard Philippe.



Il y a d'abord la préfète Anne Boquet, pour rétablir l'ordre. Ancienne préfète de la région Bourgogne, elle aura pour mission de calmer ou d'essayer les fameux "zadistes" qui se sont installés sur le site du futur aéroport. Michel Badré, lui, a présidé l'Autorité environnementale. Il va prendre en charge les questions de biodiversité sur le site, car il y a une centaine d'espèces protégées. Vinci, le constructeur, est censé prendre des mesures pour que les oiseaux, les grenouilles et les petits mammifères aillent s'installer paisiblement ailleurs. Pour l'instant, les espaces prévus pour les petites bêtes sont insuffisants. Un rapport du sénat a récemment montré que Vinci n'avait pas assez pris en compte la protection des espèces.

Une alternative ?

Puis pour résoudre un problème d'aéroport, quoi de mieux qu'un ancien pilote de ligne ? Gérard Feldzer, proche de Nicolas Hulot, devra essayer de comprendre si finalement il est toujours utilie de construire un nouvel aéroport à Nantes. Le projet a été décidé il y a cinquante ans, quand les avions étaient petits. Aujourd'hui, avec autant d'avions beaucoup plus gros, on achemine beaucoup plus de passagers. Agrandir l'aéroport existant de Nantes est peut-être suffisant. Nicolas Hulot est persuadé qu'il existe une alternative.

Les trois médiateurs auront la difficile mission de proposer une solution d'ici au "1er décembre au plus tard", a indiqué Matignon dans un communiqué. Le gouvernement décidera ensuite.