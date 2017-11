publié le 07/11/2017 à 06:55

Pour l'instant, il existe très peu de fruits OGM. Il y a une variété de papaye qui a été modifiée pour résister à un parasite. Il y a eu une tomate, il y a dix ans, qui devait pourrir moins vite (elle n'a pas marché). Et voilà donc la pomme transgénique qui ne s'oxyde pas quand on l'épluche. Elle ne devient pas marron au contact de l'air. Elle est donc parfaite pour vendre les fruits épluchés et en morceaux (ils durent plus longtemps).



Quand une pomme est coupée, le couteau endommage des cellules qui libèrent des enzymes qui font brunir la chair au contact de l'air. Là, le gène qui produit l'enzyme a été supprimé.

Aux États-Unis, la pomme fait polémique. Même si les autorités de santé américaines disent qu'il n'y a aucun danger pour les consommateurs - les études ont été faites par le fabricant lui-même -, les associations de consommateurs sont sceptiques. On verra si la pomme reste longtemps dans les rayons.

Peu de risque de la voir en France

Va-t-on voir arriver un jour en France cette pomme, produite au Canada ? En principe non. Il faut, pour vendre un OGM en Europe, un feu vert des experts de Bruxelles. Il faudrait qu'ils autorisent la variété. Après elle n'est pas étiquetée en Amérique.



Le risque qu'elle se retrouve mélangée avec des pommes normales dans une cargaison existe. Il est faible car on importe pratiquement pas de pommes du Canada. Ce serait plus inquiétant si les Brésilien ou les Chilien se mettaient à en produire. L'Amérique du Sud est l'un de nos fournisseurs. S'ils homologuaient cette variété, là il pourrait y avoir un pépin.