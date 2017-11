publié le 03/11/2017 à 07:22

Au tour des fenêtres de devenir intelligentes. Au Salon Batimat, le salon des innovations pour le bâtiment et l'architecture qui va se tenir à Paris du 6 au 10 novembre, d'étonnantes fenêtres vont être présentées. La fenêtre radiateur y sera en bonne place. Son cadre en métal est capable de chauffer la pièce l'hiver et de la refroidir l'été, car il est équipé d'une technologie par inversion de courant qui transforme le froid en chaud et le chaud en froid.



Cela a été mis au point par l'industrie spatiale pour équiper les navettes. La fenêtre fonctionne à l'électricité et, justement, certaines vitres font aussi panneaux solaires. Plus besoin de mettre des panneaux sur le toit : vous produisez de l'énergie avec vos vitrages.

Pour passer une bonne nuit, vous avez aussi les fenêtres qui s'ouvrent toutes seules, pour aérer, mais uniquement s'il n'y a pas de bruit dehors. Si une voiture passe ou si le voisin fait la fête, elles restent fermées grâce a des capteurs de bruit. Certaines s'ouvrent là encore pour aérer, mais en fonction de la pollution. Si elles mesurent dans l'air extérieur trop de particules fines ou de dioxyde d'azote, elles restent fermées. Si vous habitez au bord d'une route où il y a beaucoup de trafic, vous avez aussi les vitres capables de filtrer cette pollution. Elles la retiennent sur leur paroi extérieure.



Toutes ces technologies qui seront montrées à Batimat sont déjà commercialisées ou le seront dans les semaines qui viennent. Elles sont pour l'instant beaucoup plus cher. Les prix, assurent les fabricants, devraient baisser assez vite. Cela dit, investir un peu plus au départ permet de faire des économies d'énergie et de gagner en qualité de vie.