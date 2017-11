Hopaal, la start-up toulousaine qui recycle les vieux vêtements

publié le 06/11/2017 à 06:50

Pour faire un tee-shirt neuf, il faut en moyenne 2.700 litres d'eau pour faire pousser le coton et fabriquer le tissu. Imaginez le nombre de piscines qu'il a fallu pour fabriquer toute votre armoire. Il faut aussi beaucoup d'énergie, ça fait des gaz à effet de serre. La PME Hopaal fabrique des tee-shirts avec seulement 40 litres d'eau et a réduit son impact écologique de 98% (c'est énorme).



Elle utilise du tissu qui existe déjà : elle recycle les vieux vêtements, elle les broie, récupère les fibres et en refait des fils. Elle économise aussi des produits chimiques. Car au départ les vieux vêtements sont triés par couleur - les bleus d'un côté, les rouges de l'autre. Donc elle refait des fils bleus et rouges sans teinture.

Ce sont deux jeunes étudiants toulousains qui ont créé Hopaal. Ils ont même créé un emploi. Leur premier employé, un commercial, va commencer à travailler cette semaine. Ils vendent sur Internet des tee-shirts, des robes et, depuis un mois, un pull 100% fabriqué en France dans un atelier à Roanne, dans la Loire.



Évidemment c'est plus cher : 95 euros le pull. Mais en passant au stade industriel, ils espèrent baisser leurs prix. Ils font partie des trente-et-une entreprises, associations et collectivités pour lesquelles vous pouvez voter sur le site My positive impact de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Une opération dont RTL est partenaire.