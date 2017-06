publié le 26/06/2017 à 13:00

Le premier couac gouvernemental a eu lieu ce lundi 26 juin entre Nicolas Hulot et Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, qui a laissé entendre que le gouvernement pourrait revenir sur l'interdiction des pesticides. "Dès lors que la santé est mise en cause, je ne veux faire aucune concession, la responsabilité de chacun sera établie. J'ai une ligne, je vais m'y tenir, on ne va pas tomber dans le piège de se confronter, je me tiens à la loi existante", a assuré Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, en marge d'un déplacement à Lyon.



À la mi-journée, Matignon a confirmé la position de Nicolas Hulot. "Le gouvernement a décidé de ne pas revenir sur les dispositions de la loi de 2016. Cet arbitrage a été pris à l'occasion d'une réunion tenue à Matignon le 21 juin dernier", a précisé un communiqué, tout en indiquant qu'un "travail est en cours avec les autorités européennes". Stéphane Travert avait déclaré dans la matinée vouloir revoir la législation française qui "n'est pas conforme avec le droit européen".

À écouter également dans ce journal

- FAIT DIVERS - À Marseille, une jeune fille de 17 ans a été tuée d'un coup de couteau. Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame aurait eu lieu sur la voie publique, au cours d'une rixe entre plusieurs jeunes filles. La victime était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, mais ces derniers ne sont pas parvenus à la réanimer.

- TRAVAIL - Dans son projet de réforme du travail, le gouvernement veut étendre le contrat de chantier. "C'est précaire comme situation, on n'a pas de prime de départ", regrette un ouvrier dans le bâtiment, qui multiplie ce type de contrat établi le temps d'une mission.



- ÉDUCATION - Jean-Michel Blanquer a défendu son projet de doublement des classes de CP et CE1 en zone prioritaire. "Nous avons des créations de postes à la rentrée. Sur 4.000 créations de postes, nous en consacrons 2.500 en dédoublement des CP", a assuré le ministre de l'Éducation dans la Voix du Nord.



- CONSOMMATION - Selon une enquête de Panorabanques, comparateurs d'établissements bancaires, environ six Français sur 10 se retrouvent dans le rouge vif, c'est à dire au-delà de leur découvert autorisé, au moins une fois par an.



- BASKET - L'équipe de France s'est inclinée dimanche en finale de l'Euro face à l'Espagne (71-55). C'est la troisième fois d'affilée que les Bleues perdent en finale de la compétition après 2013 et 2015.