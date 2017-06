publié le 26/06/2017 à 07:00

Un changement de temps va s'amorcer ce lundi 26 juin, selon les prévisions de Météo-France. Sur le quart sud-ouest du pays, les nuages seront bien installés et menaçants dès le début de journée, les averses parfois orageuses seront fréquentes en Aquitaine et Midi-Pyrénées. Du Poitou-Charentes au Languedoc-Roussillon et à Paca, là aussi le ciel sera bien nuageux, mais les ondées d'abord isolées le matin. Puis vers la mi-journée le risque d'averses et d'orages gagnera quasiment toute la moitié sud du pays, excepté sur le littoral du Languedoc et de Paca et sur la Corse, où les averses seront rares.



Dans l'après-midi, les orages deviendront plus fréquents et se renforceront, notamment de l'Aquitaine et des Pyrénées jusqu'au Massif central, puis ils s'étendront aux Alpes du Sud, à Rhône-Alpes, au Jura et jusqu'au Berry avant le soir.

Les orages pourront être localement forts, avec de fortes précipitations, un risque de grêle et des rafales de vent, en particulier entre l'est des Pyrénées et le Massif central.



Des Pays de Loire à la Bourgogne-Franche-Comté, après une matinée bien ensoleillée, les passages nuageux s'imposeront, avec parfois quelques ondées isolées.



Enfin de la Bretagne à l'Alsace et plus au nord, la journée s'annonce ensoleillée et agréable malgré quelques passages nuageux.

Les températures

Il fera plus frais au petit matin avec 11 à 16 degrés sur la moitié nord, 16 à 20 degrés dans le sud, jusqu'à 20 à 23 degrés sur le pourtour méditerranéen et la Corse. Les températures maximales oscilleront entre 18 et 24 degrés près de la Manche, entre 24 et 30 degrés ailleurs, localement 31 ou 32 en Provence et sur la Corse.