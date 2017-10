Le grisou permet de produire de l'électricité

publié le 30/10/2017 à 07:30

Il était autrefois l'ennemi des mineurs de charbon. Le grisou va désormais servir à produire de électricité dans le Pas-de-Calais. Un premier site de production vient d'être inauguré, tandis que la dernière mine de charbon dans le Pas-de-Calais a fermé il y a 27 ans. Il reste sous terre les galeries de plus de 100.000 kilomètres creusées par les mineurs pendant un demi-siècle. Dans ces galeries circule un gaz, du méthane, le fameux grisou, qui causait des explosions souvent meurtrières, et qui continue à s'échapper des fissures dans les parois de charbon. L'entreprise Gazonor a eu l'idée de le récupérer.



Cela se passe à Avion, près de Lens. Pas besoin de fracturation de la roche comme pour le gaz de schiste, pas de produits chimiques... Le gaz remonte tout seul et il est transformé ensuite en électricité, donc plutôt verte... Ce gaz n'est autre que du méthane : s'il n'est pas récupéré, il finit par s'échapper petit à petit dans l'air, dans la nature. C'est le même qu'émettent les animaux, les vaches et moutons, et il a un impact assez fort sur le climat. Le récupérer est donc une façon de lutter contre le réchauffement.

Le site d'Avion permet d'éviter d'envoyer dans l'atmosphère 500.000 tonnes de carbone par an. Cela représente 10 fois plus que les économies réalisées en France par le changement d'heure. Pour l'instant, la production d'électricité reste modeste, autant qu'une vingtaine d'éoliennes. Il y a toutefois un potentiel dans le Nord, en raison de la présence de nombreuses mines. Les Allemands, bien plus en avance sur cette technologie, en récupèrent déjà 30 fois plus que les Français.