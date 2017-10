L'Italie a mis au point le recyclage des couches-culottes

publié le 27/10/2017 à 06:42

C'était impossible jusqu'à présent. Un industriel français d'ailleurs a essayé, puis abandonné. Car il n'est pas si simple de séparer les matières recyclables (le plastique, la cellulose, les polymères) du reste (la matière organique). Et pourtant, l'enjeu économique est important. Un bébé a besoin de près de 6.000 couches-culottes dans sa vie, jusqu'à ce qu'il soit propre. Plus d'un million de couches sont consommées, par exemple, chaque année rien qu'en France, ça fait des montagnes de déchets à éliminer.



Dans une usine italienne située à Trévise, pour la première fois au monde, a été mise au point une technique qui permet donc de séparer toutes ces matières à l'échelle industrielle. Grâce à une sorte de cocotte-minute, on passe les couches-culottes à la vapeur. Cela les nettoie et les stérilise. Les matières sont séchées et réutilisées pour en faire des cintres et des emballages en plastique.

Lutter contre le réchauffement climatique

Aux Pays-Bas, un industriel travaille lui aussi sur le recyclage des couches pour en faire - et c'est plus surprenant - des arômes de synthèse (de la vanille, des arômes de fleur pour parfum). Ces arômes devraient d'abord être utilisés dans les peintures et les lubrifiants. Ils sont produits en récupérant la cellulose des couches. Pareil : il faut les nettoyer et les stériliser. Là, c'est avec des couches.

Cela réduit aussi les émissions de gaz a effet de serre. Le recyclage de la couche-culotte est aussi une façon de lutter contre le réchauffement du climat.