publié le 25/10/2017

C'est une révolution lente, mais une révolution quand même. Depuis, des centaines d'articles de loi ont été modifiés. Dans le Code de l'urbanisme ou le Code rural, les règles écologiques sont plus strictes. On ne construit plus comme il y a dix ans. Aujourd'hui, un plan local d’urbanisme prend en compte les questions d'économie d'énergie, du respect des grenouilles et des oiseaux. Les agriculteurs s'en plaignent assez. Les normes ont changé. On le voit avec les pesticides, qu'on interdit petit a petit.



Il y a dix ans, il n'y avait pratiquement pas de panneaux solaires sur les toits. Le Grenelle de l'Environnement a fait décoller les énergies vertes. Tous les déchets partaient à la poubelle. Aujourd'hui, on les recycle, on les valorise, ça crée des emplois. L'environnement avant, c'était un combat de babas-cool, un peu méprisé par les politiques et les entreprises. Aujourd'hui, tous les partis ont un programme écologique. Et les groupes du CAC40 s'y sont mis.

Un buffet bio autour de Borloo

Car c'est aussi devenu un business. Certains regretteront que le changement ne soit pas plus profond. La fameuse écotaxe sur la camions a été abandonnées. La France est toujours à la traîne sur l'éolien, et n'arrive pas à respecter ces promesse de réduction de gaz a effet de serre.

Ce mercredi 25 octobre, les anciens du "Grenelle" vont se réunir autour de Jean-louis Borloo (qui l'avait organisé) pour un buffet bio et évoquer ces deux jours historiques pendant lesquels agriculteurs, syndicats, entreprises et ONG se sont mis autour d'une même table pour faire enfin de l'environnement une question sérieuse.