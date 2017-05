publié le 05/05/2017 à 06:56

Une centaine de villes en France le font déjà (Colmar, Lorient, Montpellier, par exemple). Il s'agit de mettre tous les jours dans un bac spécial tout ce qui est organique. À Paris, depuis jeudi 4 mai, les habitants des IIe et XIIe arrondissements sont invités à le faire aussi. D'ici la fin du mois de juin, 120.000 Parisiens vont avoir la visite d'un ambassadeur de tri. Ces employés de la mairie vont venir leur offrir un bac en plastique, des sacs biodégradables et un guide pour leur expliquer ce qu'il peuvent mettre dedans : épluchures de légumes, restes de repas, poissons, viande, sachets de thé, marc de café et même les cartons souillés (le carton à pizza bien gras).



Ensuite, les sacs devront être mis dans un bac marron au pied de l'immeuble. Ils seront ramassés deux fois par semaine pour être transformés en gaz ou en compost. En fonction des résultats dans ces deux arrondissements, le tri sera étendu à toute la capitale. Plus ou moins vite, mais il le sera. Car la loi de transition énergétique va le rendre obligatoire dans toute la France d'ici à 2025.

Certaines collectivités sont allées plus loin pour inciter les habitants à trier. Plus ils trient le verre, les emballages et les bio déchets, moins ils paient de taxe sur les ordures ménagères. C'est assez persuasif. En Bretagne, le syndicat des Pays de Vilaine a réussi à réduire le volume des poubelles classiques de 60% en quatre ans.