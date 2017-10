et AFP

publié le 27/10/2017 à 13:37

Un concurrent de moins pour le glyphosate. L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a annoncé jeudi le retrait de l'autorisation de mise sur le marché en France de l'herbicide Basta F1 produit par le géant de la chimie Bayer, et considéré par la Commission européenne comme "l'un des rares substituts du glyphosate". En cause : de possibles risques pour la santé.



Le Basta F1 constitue "le seul produit phytopharmaceutique à base de glufosinate-ammonium autorisé en France", selon l'Anses. L'agence explique dans un communiqué que "les risques pour la santé humaine liés à l'exposition au glufosinate, une substance classée reprotoxique présumée, ne peuvent être exclus pour la santé" des agriculteurs l'utilisant et des personnes à proximité des lieux traités.

Les stocks de cet herbicide utilisé en pulvérisations sur les vignes, vergers, légumes et pommes de terre, pourront encore être écoulés pendant trois mois par les distributeurs et utilisés pendant neuf mois supplémentaires par les agriculteurs, à partir de la date de la décision prise le 24 octobre, a précisé l'Anses à l'AFP.

Bayer "surpris" de la décision de l'Anses

Le laboratoire Bayer qui produit l'herbicide s'est dit "surpris" de cette décision, affirmant que l'Anses n'avait pas pris en considération "les dernières données disponibles sur le Basta F1, ce qui l'a conduit à surestimer de 300 à 1.000 fois le risque pour la santé humaine".



"Nous regrettons la décision de l'Anses qui prive l'agriculture d'une solution de désherbage reconnue utile, voire indispensable par certaines filières, alors même que des études démontrent la sécurité de l'utilisation du produit pour la santé lorsque les conditions d'utilisation sont respectées", a commenté Frank Garnier, président de Bayer France. Celui-ci a affirmé que la sécurité et la santé des agriculteurs et des consommateurs étaient "au coeur" des préoccupations de l'entreprise.



En octobre, Bayer a annoncé la session pour près de 6 milliards d'euros de certaines activités agrochimiques, dont celles dans le glufosinate-ammonium, à son compatriote BASF, pour anticiper sur les décisions des autorités de la concurrence avant sa fusion avec l'américain Monsanto. Selon l'entreprise, le Basta F1, qui est peu utilisé en Europe, génère en France des ventes annuelles de 8 millions d'euros.

Une interdiction en plein débat sur le glyphosate

Le retrait des autorisations de mise sur le marché concerne également neuf licences d'importation de produits contenant du glufosinate-ammonium, ce qui signifiera à terme "la disparition de tous les produits phytopharmaceutiques" à base de cette substance du marché français.



Depuis le 1er juillet 2015, l'Anses a procédé pour des raisons de sécurité sanitaires au retrait de 147 autorisations de mise sur le marché de produits contenant certaines substances actives, dont 126 produits à base de glyphosate associé à la tallowamine en juin 2016.



La décision de l'Anses intervient alors que le débat fait rage en France et en Europe sur la potentielle dangerosité du glyphosate, principe actif du Roundup de Monsanto. Mercredi 25 octobre, la Commission européenne devait se prononcer sur un renouvellement de la licence d'utilisation de cet herbicide, classé "cancérogène probable" par l'Organisation mondiale de la Santé en 2015. Faute de majorité, la décision a été reportée à une date encore inconnue.