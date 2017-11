Gaspillage alimentaire : quelles astuces pour l'éviter ?

publié le 15/11/2017 à 07:05

Un Français jette environ 20 kg de nourriture par an, dont 7kg de déchets alimentaires non consommés, encore emballés ! Cela représente l'équivalent d'1 repas par semaine... Des restes dans l'assiette, un légume ou un fruit un peu abîmé, une date limite de consommation à peine dépassée : direction la poubelle. Pourtant, ces produits pourraient encore être consommés ou recyclés. Tout ce gaspillage a un réel impact économique, écologique mais aussi humain, quand on sait que 11% de la population mondiale ne mange pas à sa faim... Quels gestes quotidiens et faciles mettre en place pour changer nos mauvaises habitudes ?



Invités

- Pierre-Yves Pasquier : co-fondateur de l'entreprise Comerso

- Lucie Basch : fondatrice de l'application Too Good To Go

- Marie Cochard : journaliste et blogueuse : "La cabane anti gaspi", auteure de "Nos aventures sans frigo... ou presque" et "Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire", éditions Eyrolles



Nos aventures sans frigo... ou presque !

Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire

- Sonia Ezgulian : cuisinière et auteure de "Anti gaspi : ne gaspillez plus vos produits", éditions Flammarion



Anti gaspi : ne gaspillez plus vos produits

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).