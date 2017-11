Quelles boîtes de thon acheter sans vider les océans ?

publié le 23/11/2017 à 06:54

À force de pointer du doigt les mauvais élèves, ils finissent par changer. Les marques font beaucoup plus attention à leurs approvisionnements. Le thon est le symbole de la surpêche. C'est le poisson le plus capturé au monde. Les marques qui font le plus d'efforts pêchent avec de grandes cannes, à l'ancienne. C'est le cas de Phare d'Eckmühl et de Système U, les mieux classés.



Il y a une autre technique, plus industrielle. Les pêcheurs utilisent des balises GPS qui flottent. Ils attirent les poissons, et dès qu'il y en a beaucoup ils les capturent avec des filets de plusieurs kilomètres. Ils pêchent tout, y compris des espèces qui n'ont rien à faire là, comme les requins ou les tortues.

Encore de l'esclavage sur les bateaux

Il y a des marques qui continuent à pêcher au filet, mais sans ce système d'appât, et donc qui s'améliorent, indique Greenpeace. C'est le cas de Connétable ou de Monoprix. En revanche, celles qui persistent avec cette technique industrielle, et qui sont les plus mal classées, sont Saupiquet, Leclerc et Lidl.



Quant au géant mondial du thon, Thaï Union, vendu en France sous la marque Petit Navire, il évolue dans le bon sens dans ces méthodes de pêche et surtout dans ces méthodes sociales. Car il a décidé d'abandonner l'esclavage. Le travail forcé existe encore sur les bateaux de pêche en Asie. Des hommes, des femmes et des enfants sont régulièrement enfermés contre leur gré sur les navires pour travailler. Thaï Union a promis de traiter humainement ses employés.