L'anchois est en abondance dans le golfe de Gascogne

publié le 18/05/2017 à 06:56

Du Pays Basque à Brest, scientifiques et pêcheurs professionnels, à bord du navire "Thalassa" et de deux chalutiers, évaluent les stocks de petits poissons pélagiques (anchois, sardines, sprats, chinchards et maquereaux). Le but de cette campagne est aussi de connaître la taille et l'âge des poissons. S'il y a beaucoup de jeunes, c'est un signe de vitalité pour une espèce.



Les scientifiques utilisent des sonars pour repérer les bancs de poissons. Selon leur forme et l'écho qu'ils renvoient, ils sont même capables de déterminer de quelle espèce il s'agit. Ensuite, pour affiner, ils prélèvent avec un chalut des poissons, les mesurent et étudient leurs otolithes. Ce sont des petites concrétions minérales situées dans le cerveau et qui permettent de déterminer l'âge.

Les premiers résultats obtenus cette année montrent que l'anchois est en forme. Il y en a plus que l'année dernière. Même chose pour la sardine et le maquereau.



Si la température de l'eau, la salinité, l'abondance de la nourriture jouent un grand rôle dans le maintien ou pas des stocks de poissons, il ne faut bien sûr pas négliger le rôle de la pêche. Il avait fallu stopper celle aux anchois entre 2005 et 2010 pour que les stocks se reconstituent. Depuis, des quotas sont imposés ; et l'espèce se porte mieux, comme le démontre cette campagne.