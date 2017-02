Aquaculture : 1 poisson pêché sur 4 est transformé en farine

publié le 16/02/2017 à 07:45

Beaucoup de poissons pêchés en mer ne terminent pas dans nos assiettes. Ainsi, 20% (c'est beaucoup) sont transformés en farines qu'on donne aux cochons et aux poules. On s'en sert surtout aussi en aquaculture, pour nourrir les gros poissons d'élevage (saumons ou cabillauds). Il y a quelques chose de bancal dans cette histoire. Pour faire un kilo de poisson d'élevage, il faut quatre kilos de farines produites avec des petits poissons sauvages.



Autre problème : 90% de ces petits poissons qu'on donne aussi aux cochons, sont parfaitement comestibles : ce sont des sardines, des anchois. Or il existe un code de la pêche responsable établi par les Nations-Unies, qui interdit de faire des farines avec espèces comestibles. L'association Bloom dénonce ces méthodes industrielles qui, en plus, abîment les océans. Quand on pêche trop de petits poissons, ça finit par mettre en danger les plus gros, mais aussi les oiseaux, car on leur vole leur nourriture.

L'association en appelle d'abord au consommateur. Manger du poisson oui, mais moins souvent et de qualité, comme la viande. Elle en appelle aussi aux éleveurs de saumon et de dorades pour qu'ils les nourrissent avec des farines d'insectes. Ce sont des protéines faciles et pas cher a produire. La France est s'ailleurs devenue le premier pays éleveur d'insectes en Europe. Car Bruxelles vient de donner son vert. C'est donc possible : dès juillet, les poissons d'élevage pourront être nourris aux farines de vers et de mouches.