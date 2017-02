La Chine va construire une forêt verticale pour purifier l'air

REPLAY - Pour lutter contre la pollution, les Chinois sont prêts à tôt. Y compris à faire pousser des arbres sur les gratte-ciel.

14/02/2017

Imaginez la tour Montparnasse recouverte de sapins et de chênes ! La ville de Nanjing va construire deux tours : une aussi haute que Montparnasse (209 mètres) ; et une autre un peu plus petite, sur laquelle elle va planter des arbres. Ces gratte-ciel vont accueillir des bureaux, un musée et un hôtel. Il y aura une forêt sur le toit, et des arbres plantés à chaque étages (un millier d'arbres). Tout cela va absorber la pollution, donner de la fraîcheur et accueillir des oiseaux et des insectes.



Des immeubles-forêts, il y en a déjà à Milan, en Italie, et à Paris, dans le XIIIe arrondissement. C'est très lent, mais on peut voir pousser cette forêt étonnante quand on passe sur le périphérique. C'est un immeuble en béton, recouvert d'un métal vert couleur mousse de forêt. Cinq cents arbres ont été plantés dans des tubes en inox à chaque étage. L'architecte Édouard François s'est inspiré des sapins en montagne qui arrivent à se développer sur des parois rocheuses, avec peu de terre.



L'arrosage est automatique, des jardiniers viennent tailler de temps en temps. Sur cette tour poussent des espèces locales d'Île-de-France. Comme les arbres sont en hauteur, avec le vent, leur pollen va s'envoler. L'architecte compte ensemencer toute la capitale. Il espère faire pousser dans les friches ou les jardins publics des chênes ou des fougères provenant de cette "tour de la biodiversité".