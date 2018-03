Une grand-mère flashée à 223km/h en Porsche

publié le 25/07/2017 à 16:20

Une grand-mère belge de 79 ans a été flashée à 223km/h au volant d'une Porsche Boxster GTS. L'infraction remonte à 2016 mais a été jugée cette semaine. La conductrice a expliqué aux juges qu'elle n'arrivait pas à dormir et qu'elle cherchait "à se vider l'esprit".



Le radar avait d'abord affiché un excès de vitesse à 238km/h, ce qui aurait valu à la conductrice une amende de 4.000 euros et 5 ans de suspension de permis. L'excès a été revu à 223.72km/h, la chauffarde a finalement été condamnée à payer une amende de 1.200 euros et trois mois de suspension de permis de conduire.

Une période pendant laquelle la Belge devra faire autrement pour trouver le sommeil... que de prendre la route, de nuit, au volant d'un bolide de 330 chevaux, le tout sans respecter les limitations.