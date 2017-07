Le film "Dunkerque" a rapporté 9 millions d'euros à la ville

publié le 24/07/2017 à 15:33

Quart d'heure hollywoodien pour Dunkerque. Le tournage du film Dunkerque, réalisé par Christopher Nolan, a généré 19 millions d'euros de dépenses dans la région des Hauts-de-France, selon le Centre national du cinéma (CNC). La moitié d'entre elles ont été effectuées au sein-même de la ville de Dunkerque.



Une aubaine pour les restaurateurs, les hôteliers et la mairie mais aussi pour les acteurs puisque pas moins de 2.000 figurants locaux ont participé à la superproduction hollywoodienne. Dunkerque a également mobilisé 450 techniciens français.

"Grâce à ce film, la ville de Dunkerque est désormais connue dans le monde entier", déclare le CNC dans un communiqué, évoquant aussi "des retombées touristiques et économique à venir très importantes pour toute la région". Depuis 2016, des productions comme Moi, moche et méchant 3, Mission : Impossible 6 ou Death in Paradise ont généré plus de 150 millions d'euros de dépenses en France.



Un film sur un événement oublié de la Seconde Guerre mondiale

Le long-métrage de Christopher Nolan, qui a réalisé Inception, Interstellar et trois Batman, a lieu pendant la Bataille de Dunkerque en 1940. Au début de la Seconde Guerre mondiale, 400.000 soldats britanniques et français se retrouvent pris en tenaille entre la mer et les troupes allemandes. L'Opération Dynamo a alors pour objectif d'évacuer ces troupes vers l'Angleterre.