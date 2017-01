Alors qu'il transportait une femme en détresse respiratoire, l'ambulancier s'est fait arrêter par la police pour excès de vitesse. Il a porté plainte contre les forces de l'ordre.

Crédit : LOIC VENANCE / AFP Une ambulance dans les rues de Paris le 17 avril 2015. (Illustration)

par Léa Stassinet publié le 03/01/2017 à 14:35

Une histoire peu banale. Un ambulancier a décidé de porter plainte la semaine dernière contre un policier, après un contrôle routier sur la rocade de Poitiers. Les faits remontent au mercredi 28 décembre. L'ambulancier, qui souhaite rester anonyme explique à La Nouvelle République : "Nous avions pris en charge une femme en détresse respiratoire à Fontaine-le-Comte (commune au sud de Poitiers, ndlr) en direction du CHU, à la demande du médecin-régulateur du SAMU. Il y avait une longue file de voitures au feu tricolore. J'ai actionné la sirène avec le gyrophare et je me suis faufilé jusqu'à passer le feux."



C'est alors qu'un policier, qui effectuait des contrôles de vitesse dans le secteur, traverse les voies pour contrôler l'ambulance. "Je lui ai expliqué et répété que je faisais un transport pour une urgence vitale et que je ne pouvais pas m'arrêter", continue l'ambulancier. Le ton serait alors monté et le policier aurait pointé son arme de service en direction de l'ambulancier, ce que son équipier placé à l'arrière de l'ambulance ainsi que le parquet confirment. Ce dernier évoque un refus d'obtempérer de la part du conducteur.



Le commissariat de police affirme de son côté que l'ambulancier a fait l'objet d'un contrôle routier en raison "d'un excès de vitesse et d'une conduite dangereuse". Alors pour démêler le vrai du faux, le parquet de Poitiers a ouvert une enquête afin de "vérifier les conditions de l'urgence absolue du transport du malade et de l'emploi du gyrophare et du deux tons (autrement dit la sirène, ndlr). Il y a une réglementation très spécifique dans le cadre des ambulances."



En effet, certains véhicules sont qualifiés de véhicules d'intérêt général prioritaires (VIGP), comme c'est le cas pour les véhicules de police nationale ou municipale ou encore des pompiers. Et dans le cas où ils activent simultanément une sirène deux tons ainsi qu'un feu bleu clignotant, ils peuvent enfreindre le code de la route. Pour les ambulances, la réglementation est différente. Elles sont considérées comme VIGP uniquement lorsqu'elles sont missionnées par le SAMU.