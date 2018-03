Souplesse : pouvons-nous apprendre à faire le grand écart à tout âge ?

publié le 05/03/2018 à 07:00

Tout le monde n'a pas la capacité de toucher ses pieds avec ses mains en gardant les jambes tendues, de se contorsionner ou encore de faire le grand écart. La raideur empêche l'amplitude des mouvements, favorise les petites blessures et douleurs et diminue le bien-être corporel. Travailler sa souplesse est donc conseillé pour entretenir l’élasticité des muscles, le maintien du squelette et prévenir le vieillissement de nos articulations. Comment réussir à s’assouplir ? En combien de temps ? Quelles activités sportives privilégier ?

- Jean-Christophe Berlin, kinésithérapeute spécialisé en médecine du sport. Ancien sportif de haut niveau et responsable médical au Stade de France, auteur de Souple comme un chat (Editions Le courrier du livre)

- Dr. Lionel Coudron, médecin, professeur de yoga et Directeur de l'Institut de Yoga Thérapie, auteur de Yoga-thérapie : soigner la dépression et Yoga-thérapie : soigner les chocs émotionnels et les peurs (Editions Odile Jacob)

