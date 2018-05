publié le 23/05/2018 à 11:24

Une tribune signée par une centaine de femmes de tous horizons est publiée par La Matinale du Monde ce mercredi 23 mai. Des artistes, politiques et des journalistes assurent qu'"Il faut sauver Noura". Noura c'est une jeune soudanaise condamnée à mort le 10 mai dernier pour avoir tué son mari qui tentait de la violer. Si rien n'est fait d'ici vendredi, cette jeune femme de 19 ans sera exécutée.



Une histoire terrible qui débute il y a trois ans. Noura n'a alors que 16 ans lorsque son père la force à épouser un homme mais la jeune fille s'y oppose. Elle refuse de consommer le mariage. Résultat : son époux invite deux de ses frères et un cousin pour l'aider à la violer.

L'horreur a lieu le 2 mai 2017. Le lendemain matin, le mari essaie de la violer à nouveau mais Noura parvient à s'échapper. Dans la cuisine, elle attrape un couteau et elle se refugie ensuite dans sa famille. C'est son père qui la livrera à la police. Quelques semaines plus tard, elle sera condamnée. Au Soudan, le viol conjugal n'existe pas. Le mariage est en revanche tout à fait légal dès lors que les enfants ont plus de 10 ans.

Le "plan banlieues" de Macron en question

La Matinale du Monde qui revient bien sur ce mercredi 23 mai au matin sur ce discours hier d'Emmanuel Macron. "Macron ne veut pas de plan banlieues et n'en présente" pas titre le journal. "Pas de plan banlieue .. soit... mais quoi alors ?", s'interroge Paule Masson dans L'Humanité. Hier, écrit l'éditorialiste, Emmanuel Macron a fragmenté un peu plus la République. C'est aussi l'avis de Yann Marec qui dans le Midi Libre évoque ce matin un "plan bisounours".



C'est sans doute le premier accroc, dit-il, politique au sens noble du terme pour Emmanuel Macron. Lui, conclut-il, qui voulait remettre la France à l'endroit laisse les tours des banlieues à l'envers du pacte républicain. Dans Libération, Laurent Joffrin salue toutefois quelques mesures utiles, fondées sur une idée directrice : rendre leur dignité aux habitants des quartiers populaires. "Une espèce de plan en quelque sorte", "plan plan", ajoute-t-il

Les solutions miracles pour notre bien-être

Libé qui consacre également ce matin deux pages à un sujet qui va tous nous reconcilier : notre bien-être. Alors en la matière , il y a un plan. "Se détendre c'est du taf", titre le journal qui détaille quelques unes des nouvelles méthodes à la mode. Il y a le yoga bien sûr, il y a aussi le caisson à oxygène. Une espèce de tente en plastique bleue avec un zip horizontal au dessus de la tête. On y est enfermé dans un sac un peu comme pour une IRM. Comptez entre 49 et 59 euros la séance. Une heure avec un tuyau dans le nez qui vous diffuse de l'oxygène.



Ce serait formidable pour lutter contre la migraine, le jet lag ou encore les insomnies. Pas vraiment d’après la journaliste qui a mené l’enquête, "sans doute un peu claustro", dit-elle. Emmanuelle Peyret a préféré le Janzu. Pas très sexy à première vue : vous voilà plongé dans une piscine d'eau chaude, 34 degrés, bercé comme un gros bébé en grenouillère dans les bras de la prof. On se balance dans l'eau. Sceptique au départ notre testeuse est ressortie de là hyper détendue, le sourire aux lèvres.



Autre solution bien-être : partir en vacances. Visiblement les Français l'ont bien compris : 69% d'entre nous ont l'intention de partir cet été. C'est la une d'Aujourd'hui en France. C'est quatre points de plus que l'an dernier. Un record aussi depuis 2012, signe, estime un spécialiste ,que le moral des Francais est plutôt bon. C'est comme d'habitude chez nous en France que la plupart choisiront de poser leurs valises : à 57%. C'est toutefois moins que l'an dernier : 63% de ceux qui étaient partis en vacances l'avaient fait dans l'hexagone

Dans quel pays fait-il bon vivre ?

Enfin si vous ne savez pas ou partir, ou si tout simplement que vous avez envie de vous évader sans bouger de chez vous, je vous conseille ce tout nouveau magazine très réussi: ça s'appelle L'âme des lieux. L'idée de ce trimestriel c'est de parler histoire, actualité ou encore cuisine à travers les lieux.



Vous trouverez ainsi une formidable enquête sur le siège du Medef. Un immeuble cossu avec vue sur la tour Eiffel qui, ironie de l'histoire, a un temps abriter les services administration du travail. II y a quelques années, des intermittents du spectacle s'étaient installés sur les toits pour protester. "On raconte, dit le journal, qu'ils furent dérangés par la présence d'abeilles". Laurence Parizot y avait en son temps fait installer des ruches. Vous découvrirez aussi pourquoi le rosé est fait en Provence, c'est de saison.



Où mange-t-on le plus de glaces en Europe ?... Ça aussi c'est le moment. Pour info, nous sommes dans la moyenne. Les champions ce sont les Norvégiens, les Bulgares sont bons derniers. Autre classement, celui de ces pays où il fait bon vivre. Il y a presqu'autant de classement que de pays. Pour l'un c'est le Danemark qui arrive en tête, ce sont les États-Unis pour un autre si l'on prend en compte les revenus, ou encore l'Islande si l'on retient le critère de la qualité des liens sociaux. Le Soudan lui, est, et ce dans tous les cas loin, très très loin derrière, avant dernier devant le Yémen.