Des demandeurs d'asile soudanais torturés après leur renvoi par la France

publié le 25/04/2018 à 14:54

L'accusation est lourde. Selon une enquête du New York Times, en date du 22 avril, trois pays de l'UE, la France, la Belgique et l'Italie ont expulsé des demandeurs d'asile soudanais, qui ont été torturés et battus à leur retour dans leur pays d'origine.



Streetpress l'alléguait déjà en octobre 2017 : selon le magazine, la France a livré des opposants politiques à la dictature soudanaise du président Omar el-Béchir, à la tête du pays depuis 1989. Des expulsions qui auraient commencé en 2014. En amont, ces trois pays auraient autorisés des personnes envoyées par le régime soudanais à accéder aux centres de rétention administrative et à interroger des ressortissants du pays d'Afrique de l'Est.

Pour son enquête, le New York Times est parvenu à entrer en contact avec quatre de ces ressortissants, qui affirment avoir été torturés et battus à leur retour dans leur pays. L'un d'entre eux, un dissident politique du Darfour, témoigne et raconte avoir été retenu pendant dix jours, au cours desquels il dit avoir été torturé à l'électricité et frappé avec des tuyaux en métal.

Contacté par le quotidien américain, le régime soudanais nie ces accusations. Si elles sont avérées, elles pourraient valoir à la France, ainsi qu'aux autres pays, une condamnation devant la Cour européenne des droits de l'Homme.