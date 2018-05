publié le 22/05/2018 à 23:03

Yassine Belattar appartient au conseil des villes. Conseil dans lequel 25 personnalités sont chargés de nourrir la réflexion sur les banlieues. L'humoriste a assisté à la présentation de la version du plan banlieue d'Emmanuel Macron et le commente pour RTL.



"C’est un nouveau départ inclusif où beaucoup de gens vont pouvoir rejoindre la mise en place d’un renouveau pour les quartiers sensibles", analyse Yassine Belattar, qui a beaucoup travaillé en banlieues tout au long de son parcours professionnel. "Cela fait quatre décennies que l’on propose des formules pour les banlieues sans concerner l’habitant. On doit mettre en avant une génération de gens qui ont grandi dans ce quartier".

Yassine Belattar fait un constat sur la situation dans ces quartiers : "Mon travail m’a permis de voir que ce que l’on devait rénover c’était pas les immeubles mais les gens qui s’y trouvent. Beaucoup de jeunes ne se sentent pas concernés par un projet d’ensemble", affirme-t-il avant d'ajouter : "La France affronte aujourd’hui la poussière qu’elle a toujours mis sous le tapis. Car aujourd’hui la France est multiple. Et il y a plusieurs France."

"On doit inclure le monde des banlieues comme on doit inclure le monde rural et tout ne peut pas se décider entre quatre hall d’hôtel parisien". Sur le manque de concret reproché à Emmanuel Macron, Belattar répond : "Rome ne s'est pas faite en un jour, la banlieue ne se fera pas en un mois". Et il n'hésite pas à louer le rapport Borloo, un homme qu'il voit comme un "humaniste". "C’est un rapport sur lequel il faudra s’appuyer".