Quels sont les ponts du mois de mai cette année ?

publié le 10/04/2018 à 17:04

Les beaux jours reviennent enfin. Et avec eux, le mois de mai, ses week-ends de trois jours et ses ponts. Cet avant-goût de grandes vacances sera toutefois compliqué par les grèves SNCF qui toucheront chacun des ponts de mai. Rappel des jours à poser, jours fériés et jours de grève pour profiter au mieux du mois de mai.



Si vous souhaitez profiter du mardi 1er mai afin de célébrer au mieux la fête du travail, il faudra poser le lundi 30 avril. De quoi faire un week-end de quatre jours. Toutefois, samedi 28 et dimanche 29 avril seront des jours de grèves SNCF. Pensez donc à voyager vendredi 27 avril ou à favoriser les solutions de transport alternatives (covoiturage, autocars etc.)

Rebelote la semaine suivante. Le mardi 8 mai est en effet férié afin de célébrer l'armistice de la Seconde guerre mondiale de même que le jeudi 10 mai pour l'Ascension. Vous pouvez donc profiter d'une semaine de vacances si vous posez votre lundi 7 mai, mercredi 9 et vendredi 11. Attention toutefois, mardi 8, mercredi 9 et dimanche 13 mai seront des jours de grève de la SNCF.

Le dernier long week-end de mai sera celui du 19-20, le lundi 21 mai étant férié pour la pentecôte. Mais ce week-end aussi est touché par les grèves de la SNCF puisque vendredi 18 mai et samedi 19 mai connaîtront des difficultés.



Aucune grève n'est prévue pour le moment chez Air France pendant les weekends de mai malgré le mouvement social qui oppose la direction et les syndicats depuis février 2018.