publié le 01/06/2018 à 11:02

L'appel aux dons lancé le 23 mars sur Leetchi pour soutenir les cheminots de la SNCF sera bientôt reversé aux grévistes, ont annoncé les créateurs de la cagnotte. La souscription, toujours en cours, atteint 1,2 million d'euros récoltés pour environ 30.000 donateurs. Le montant de la compensation sera, à priori, d'environ 20 euros par jours de grève, directement virer sur le compte bancaire des cheminots grévistes.



Une association à but non lucratif a été créée pour gérer les fonds récoltés. Pour y avoir droit, les cheminots grévistes doivent justifier d'au moins 4 jours de retenues sur salaire pour fait de grève. Au mois d'avril, seuls 72 dossiers sont remontés, mais des milliers sont attendus pour mai. "Les retenues sur le mois de mai sont sévères, plus de la moité de la paye pour certains", précise Jean-Marc Salmon, sociologue à l'origine de la cagnotte.

Affrontements autour du décompte des jours de grève

Ce premier versement intervient alors que la justice doit se prononcer sur le décompte des jours de grève le 7 juin prochain, calcul qui oppose la SNCF et les syndicats. "Si l'appel est perdu, la SNCF va en plus retenir tous les jours de congés dans les semaines où il y a eu des jours de grève. Toute la paye y passera pour ceux qui ont été en grève tous les jours", déplore le sociologue.

D'après les statistiques de la SNCF, le mouvement perdait de sa vigueur avec seulement 14% de grévistes le 29 mai dernier. Des chiffres contestés par le Jean-Marc Salmon. "On maquille beaucoup les résultats de la grève, alors qu'un tiers des TER annoncés en circulation ne sont pas des trains mais des bus. Donc, la grève a un effet."