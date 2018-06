Sida : "Les enjeux de la maladie sont toujours là", dit Luc Barruet

publié le 22/06/2018 à 19:18

Le festival de musique Solidays fête ses vingt ans. Son créateur, et fondateur de Solidarité Sida, pensait pourtant que ça n'allait pas durer car le Sida serait vaincu. Vingt ans plus tard, Luc Barruet explique au micro de RTL que "les enjeux de la maladie sont toujours là, l'accès au traitement n'est pas très équitable au niveau international".



En vingt ans, l'association a récolté 25 millions d'euros avec le festival et a pu mener 2.000 actions en France et à l'étranger. "Solidarité Sida a vocation à mener des actions de prévention partout dans le monde et d'accompagner des programmes d'aide aux malades. On doit accompagner 80 associations et ces actions vont de l'accès au traitement à l'accompagnement social", précise Luc Barruet.

Les militants ont-ils la sensation que les hommes politiques considèrent le Sida comme secondaire, vu qu'on en meurt plus dans les pays riches ? "On se bat pour que le président de la République vienne, explique Luc Barruet. Je ne comprends pas que le salon du Bourget, le salon de l'Agriculture soient des incontournables de l'agenda présidentiel mais que Solidays ne le soit pas", conclut-il.