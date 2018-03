publié le 02/03/2018 à 07:19

De la farine d'insectes. C'est un nouveau débouché pour les agriculteurs français que présente un exposant au Salon de l'Agriculture. Les insectes sont des sortes de petits coléoptères noirs. On peut les voir dans des bocaux transparents au Salon de l'Agriculture.



Ces insectes donnent naissance a des milliers de petites larves blanches qui sont nourries au son de blé. En un mois, elles font deux centimètres et sont prêtes a être transformées en farines. Très riches en protéines et sont données pour l'instant aux animaux de compagnie : on en trouve dans les croquettes pour chiens et chats.

Les producteurs espèrent avoir bientôt une autorisation pour les poules et les cochons. Mais les vaches, elles, n'en mangeront jamais. Elles sont herbivores, et la dernière fois qu'on a leur a donné des farines ça c’est plutôt mal terminé, elles sont devenus folles.

Mais pour les volailles et les porcs, le potentiel est énorme. La farine d'insecte est une nourriture pas chère et c'est un ingrédient plutôt bio. La France est déjà l'un des plus gros producteurs de farines en Europe.



L'originalité de cette entreprise de Libourne c'est de faire travailler les agriculteurs. Entomo Farm a déjà signé six contrats avec des agriculteurs. Elle leur propose, quand ils ont un bâtiment qui ne sert plus, d’élever dans des bacs en plastique des larves. Une fois qu'elles sont a taille adulte, elle vient les chercher pour les transformer en farine. C'est un complément de revenu important pour les agriculteurs français et ça crée des emplois. L'entreprise a déjà recruté une vingtaine de personnes.