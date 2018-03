Salon de l'Agriculture : des objets connectés dans les fermes

publié le 01/03/2018 à 09:40

Les objets connectés sont aussi dans les fermes. Au Salon de l'Agriculture, une start-up connecte les bottes de paille, les clôtures des vaches, les abreuvoirs... Et ça change la vie des éleveurs.



Ils passent tous les jours beaucoup de temps à faire le tour de leurs clôtures, pour voir si un promeneur n'a pas laissé un passage ouvert ou si une batterie électrique n'est pas tombée en panne. Donc cette start-up, qui s'appelle Pampas et est installée en Haute-Savoie à Thonon-les-Bains, propose de connecter la clôture.

Elle installe des petits boîtiers reliés à internet qui vont prévenir l'éleveur par SMS dès que l'électricité a été coupée. Un autre boitier est installé sur les abreuvoirs des vaches, avec une sonde qui permet de prévenir quand il n'y a presque plus d'eau. L'éleveur peut alors aller le remplir avec sa citerne.

Des bottes de foin connectées

Internet permet aussi de surveiller les bottes de foin. On voit parfois dans les champs d'immense balles de foin qui restent parfois plusieurs semaines. Ce foin fermente et à l'intérieur, la température peut très vite monter. Si l'agriculteur le rentre trop vite dans son bâtiment, il y a des risques qu'il prenne feu. Chaque année il y a des incendies dans les fermes à cause de ça. Un capteur installée dans le foin contrôle donc le température et indique le meilleur moment pour aller le chercher.



Pampas, l'entreprise prévoit d'autres innovations, nomment pour relocaliser les animaux, surtout en montagne. Aujourd'hui, il y a des cloches pour les repérer. Des cloches qui sont souvent volées. Là il suffira d'installer un collier à la vache, et l'éleveur saura exactement ou se trouve son troupeau sur son téléphone portable.