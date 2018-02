publié le 27/02/2018 à 09:31

Les agriculteurs en ont marre qu'on les traite d'empoisonneurs et ils veulent faire des efforts. Ils ont présenté toutes sortes de solutions et notamment un label pour les pulvérisateurs de pesticides, comme pour les frigos ou les machines a laver.



Il y a 200 000 pulvérisateurs de pesticides en France chez les agriculteurs. Ils sont souvent anciens, pas très efficaces et certains gaspillent 80% du produit. Seulement 20% du pesticide arrive vraiment sur la plante, le reste part dans la nature.

L'idée est de créer un label pour identifier les plus écologiques. Un agriculteur qui achètera une machine A+ sera certain de réduire de moitié sa consommation de produit, alors qu'avec un B ou encore pire un C, il risque de faire de gros gaspillages.

Les pulvérisateurs testés à Montpellier

C'est l'organisme de recherche agricole Irstea qui est en train de mettre au point ce label. Pour comparer les pulvérisateurs, ses chercheurs ont mis au point un banc d'essai installé a Montpellier. C'est une vigne artificielle, reconstituée, avec des troncs et des branches en métal et à la place des feuilles de petits bouts de papiers blancs.



Une quarantaine de pulvérisateurs de différentes marques ont déjà été testés. A la place de l'insecticide, on pulvérise de l'eau avec un colorant, en l'occurrence jaune, le même que pour les tartes au citron. Les chercheurs mesurent si la pulvérisation est efficace et s'il y a beaucoup de pertes, en regardant si toute ses feuilles sont devenues jaunes. Cela permet de connaître les machines le plus performantes et donc celles qui polluent le moins.