publié le 28/02/2018 à 07:47

Les champs de chanvre font leur retour. On en voit de plus en plus dans les campagnes françaises. De plus en plus d'agriculteurs produisent cette plante, cousine du cannabis, car c'est une culture écologique.



Le chanvre pousse tout seul, il n'a pas besoin de pesticides : il a une odeur tellement forte que les insectes s'enfuient. Il pousse très vite, plus vite que les mauvaises herbes, donc pas besoin de désherbant. Il faut juste ajouter un peu d'engrais, mais c'est la plante écologique par excellence.

C'est une grande plante verte, avec des feuilles qui ressemblent a celles du cannabis, mais qui ne contiennent que 0,5% de THC, alors que dans le vrai cannabis, il y en a 40%. Avec le chanvre, on peut utiliser les tiges et les fibres pour de nombreux usages. Pour faire des isolants thermiques de maison, pour faire des routes... Placé sous le bitume, le revêtement est beaucoup plus solide. Et avec ses graines on produit de l’huile, riche en oméga-3 et avec ce qui reste, le tourteau, on peut faire de la farine pour la pâtisserie.

Le chanvre avait disparu de France car il avait la mauvaise image du cannabis, mais il revient en force depuis 15 ans. En Île-de-France, dans la région du Gatinais, 90 producteurs en cultivent. C'est une plante qu'on peut alterner avec le blé, l'orge d'autres céréales et qui permet d'aérer le sol, avec ses racines profondes. Après les dernières grosses pluies de cet hiver, les agriculteurs ont constaté que les champs où avait poussé du chanvre l'été dernier étaient beaucoup moins inondés.