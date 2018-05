publié le 05/05/2018 à 12:17

C'est sur lui que repose le bon déroulement de "La Fête à Macron", manifestation initiée notamment par le député de la France insoumise François Ruffin, à l'occasion de l'anniversaire de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Pour éviter tout débordement, après les violences connues lors du défilé du 1er mai, Michel Delpuech a prévu de déployer 2.000 policiers et gendarmes sur le parcours, soit 500 de plus qu'il y a 4 jours. Mais qui est cet homme jusque-là resté discret et placé en première ligne pour lutter contre les récents affrontements liés aux manifestations ?

Il avait remplacé au pied levé Michel Cadot, son prédécesseur à la préfecture de police de Paris, victime d'un accident de vélo et hospitalisé en avril 2017. Le point commun entre les deux hommes : ils sont tous deux issus de la promotion Voltaire (1980) de l'ENA, tout comme François Hollande, Ségolène Royal ou encore Michel Sapin.



C'est donc seulement après quelques mois passés à la préfecture d'Ile-de-France (il avait été nommé en février de la même année) que Michel Delpuech est arrivé à la préfecture de police de Paris, sur proposition de l'éphémère ministre de l'Intérieur de l'époque, Matthias Fekl. Un choix fait "en parfaite intelligence", avait commenté l'entourage du ministre.

Directeur de cabinet de MAM à l'Intérieur

Né à Aurillac en 1953, Michel Delpuech a commencé sa carrière préfectorale en tant que directeur de cabinet du préfet du Lot. Il passe ensuite par la région Auvergne, la Corse, la Charente ou encore le Morbihan, avant d'accéder au rang de préfet en 1996. Son poste actuel est loin de lui être inconnu puisqu'il a été directeur de cabinet du préfet de police en 1999, et ce jusqu'en 2003.

Après des premières expériences en tant que préfet dans les Hauts-de-Seine puis en Corse et Corse-du-Sud, Michel Delpuech intègre en mai 2007 le cabinet de Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l'Intérieur. Après deux ans à ses côtés, il est nommé préfet en Picardie et dans la Somme, avant de partir pour l'Aquitaine, où il laissera "une trace remarquée", selon La Tribune, qui lui consacre un portrait lorsqu'il prend la suite de Jean-François Carenco à la préfecture de la région Rhône-Alpes en mars 2015.

Un homme de dialogue qui sait s'imposer

On le décrivait alors comme un "homme de dialogue et de concertation, mais aussi de réseaux", "qui connaît parfaitement ses dossiers" et "a le poids de l'expérience". Amateur de golf, Michel Delpuech cultive la discrétion. "Il n'est pas flamboyant, mais sait s'imposer progressivement. Il dégage une force tranquille", déclarait à son propos le directeur du cabinet d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, Ludovic Martinez.



Des qualités qui lui ont donc permis de décrocher le poste convoité de préfet d'Ile-de-France, puis d'arriver à la préfecture de police de Paris quelques mois plus tard. En plus d'assurer la sécurité dans la capitale, il est chargé de la délivrance des titres administratifs, de la circulation, des transports et du commerce, de la protection du public, de la lutte contre les nuisances et de la protection de l'environnement.