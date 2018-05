Le journal de 8h : la "fête à Macron", une manifestation sous haute surveillance

publié le 05/05/2018 à 08:49

La France Insoumise appelle à un rassemblement joyeux pour la "fête à Macron". La manifestation sous haute sécurité aura lieu ce samedi 5 mai à Paris, quelques jours après après les débordements du 1er Mai.



Le Rassemblement est prévu à 14 heures, place de l'Opéra à Paris pour un défilé en direction de la place de la Bastille. L'objectif est d'associer les opposants à la politique d'Emmanuel Macron, un an après son arrivée à l’Élysée. "Le 5 mai sera un grand succès", a affirmé Jean-Luc Mélenchon, vendredi 4 mai au cours d'une conférence de presse.

La manifestation sera sous haute surveillance après les débordements et les exactions du 1er mai de la part des Black Blocks. Environ 2.000 policiers seront déployés sur le parcours, soit 500 de plus que mardi dernier. Le dispositif est totalement adéquat selon David Le Bars, secrétaire général du Syndicat des Commissaires de la Police Nationale.

À écouter également dans ce journal :

Société : Le PDG d’Air France a annoncé sa démission après un référendum en forme de désaveu. 55% des salariés ont voté "non" et Jean-Marc Janaillac a tiré les conséquences de ce résultat en déclarant qu’il allait quitter son poste dans les jours à venir.



Politique : Emmanuel Macron est en visite en Nouvelle Calédonie à 6 mois du référendum qui doit décider de l'avenir de l'archipel. Il est arrivé cette nuit à Ouvéa, 30 ans après l'assaut qui avait coûté la vie à 19 kanaks et 2 gendarmes.



Fait-divers : une marche blanche a rassemblé 3.300 personnes, mardi 1er mai, après le viol et le meurtre d’Angélique par un de ses anciens voisins, déjà condamné dans les années 90. Depuis, les habitants se succèdent au funérarium et ils seront encore des centaines ce samedi 5 mai à lui rendre hommage, lors de ses obsèques.