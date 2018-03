Pourquoi les horloges des appareils ménagers ne sont plus à l'heure

publié le 07/03/2018 à 10:10

L'heure qui s'affiche sur les fours ou sur n'importe quel appareil électrique n'en fait qu'à sa tête depuis plusieurs semaines. Les horloges des appareils électroménagers ont quelques minutes de retard. Inutile de régler l'heure, le problème dépasse tout réglage mécanique. En fait, les pendules de ces appareils fonctionnent au ralenti parce qu'elles sont otages d'une guerre énergétique lancée dans les Balkans.



La plupart des appareils électroménagers - fours, cafetières, micro-ondes... - règlent automatiquement leur petite horloge en fonction de la fréquence de l'électricité. Quand celle-ci arrive dans les logis, elle produit des impulsions, 50 par seconde, comme un métronome. Le four sait automatiquement que cinquante battements correspondent à une seconde.

Mais depuis quelques semaines, la fréquence sur tout le réseau européen a baissé à 49,996. La baisse semble minime, mais elle a suffi à retarder nos appareils de 6 minutes en moyenne.

Une trentaine de pays impactés

En fait, ce problème est lié aux tensions dans les Balkans en ex-Yougoslavie. La faute est plus précisément imputable au Kosovo et à la Serbie. Depuis la fin de la guerre, ces deux pays ne s'entendent toujours pas. En ce moment, du fait du froid, le Kosovo consomme plus d'énergie. En principe, la Serbie lui fournit cette énergie, mais elle a réduit sa production. Et cette baisse dans les Balkans a modifié la fréquence électrique dans une trentaine de pays.



L'organisme européen qui gère le réseau espère trouver une solution rapidement. Il s'agit de raisonner la Serbie, ou encore de convaincre les autres pays de produire un peu plus. Il faudra un peu de temps pour repasser à 50 hertz et attendre sans doute un mois avant de retrouver ses pendules à l'heure. En attenant, mieux vaut s'en remettre aux appareils reliés à internet - téléphones, ordinateurs -, car tout ce qui est connecté règle l'heure grâce au web.