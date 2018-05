publié le 22/05/2018 à 08:30

Le suspense touche à sa fin pour les 800.000 jeunes qui ont formulé leurs vœux d'orientation sur la plateforme Parcoursup. Les résultats tomberont à 18h mardi 22 mai, et les lycéens commenceront à y voir plus clair sur leurs futures études supérieures.



En téléchargeant l'application Parcoursup sur smartphone, les élèves pourront recevoir une alerte à chaque nouvelle proposition. "C'est mis à jour quotidiennement", a expliqué le ministre Jean-Michel Blanquer sur RTL. Un numéro vert, le 0800 400 070, est aussi à disposition pour répondre aux questions des candidats.

En moyenne, les candidats ont fait 7 vœux. Pour chaque vœu, ils vont recevoir une réponse : oui, non ou en attente. Ils auront une semaine pour faire leur choix, et d'autres vagues de réponses suivront jusqu'aux résultats du bac.

1. Quelles sont les réponses possibles ?

Chaque vœu peut recevoir plusieurs réponses après l'examen du dossier du candidat par l'établissement dans lequel il a demandé une formation. Si c'est "Oui", l'élève est accepté, mais il peut conserver ses autres vœux en attente s'il veut encore mieux. "Dès qu'un élève a deux 'Oui', il choisit lequel il préfère et libère ainsi des places", explique Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur.



Les universités peuvent aussi répondre "Oui si". Dans ce cas, la demande est acceptée mais le dossier est jugé fragile : l'étudiant devra suivre un parcours pédagogique adapté.



L'étudiant pourra également être placé en attente sur ses vœux. Son dossier n'est pas refusé, mais il y a d'autres candidats mieux placés que lui la liste. Enfin, un "Non" signifie que le dossier n'a pas été retenu pour la formation demandée.



2. Un vœu "en attente" est-il perdu ?

"Il ne faut pas s'inquiéter quand on est en attente", prévient Jérôme Teillard, responsable Parcoursup au ministère de l'Éducation nationale. Dès qu'un candidat a reçu deux réponses positives, il ne devra en garder qu'une, ce qui libérera des places pour les autres.



Par ailleurs, 20% des formations post-bac ne sont pas sur la plateforme, comme les écoles d'infirmières ou Sciences Po. Les étudiants qui seront admis dans ces formations mais qui avaient fait d'autres vœux au cas où vont aussi libérer des places en se désinscrivant de Parcoursup.



Les élèves placés en attente connaîtront leur rang sur la liste, et le verront évoluer au fur et à mesure que des places se libéreront. Parcoursup sera mis à jour tous les matins, et les candidats recevront leurs nouvelles propositions avant 8h.

3. Que faire si tous les vœux sont refusés ?

Des candidats n'ayant demandé que des filières sélectives risquent de ne se retrouver qu'avec des refus. Là encore, "il ne faut pas s'inquiéter", rassure Jérôme Teillard. "Si vous n'avez que des "Non", vous recevrez un message de la part de Parcoursup qui vous invitera à prendre contact avec une commission qui va vous faire des propositions alternatives."