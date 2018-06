publié le 11/06/2018 à 12:15

C’est un début d’année "catastrophique", a affirmé Gérard Collomb, le ministre de l’Intérieur, lors d’un déplacement dans l’Eure mercredi 6 juin. Depuis le début du mois, les violents orages qui ont parcouru la France ont déjà fait d’importants dégâts matériels, comme à Morlaix dans le Finistère, où l’équivalent d’un mois de pluie est tombé en une demie-heure. Ces dégâts peuvent être pris en charge par votre assurance.



Pour les sinistrés, il est possible d’être indemnisés grâce à votre contrat d’assurance habitation multirisque, obligatoire pour tous les Français. Il assure votre logement en cas d’incendie ou d'inondation provoqués par un orage. En revanche, les dépendances du logement, comme les garages et les piscines, ne sont pris en compte que si vous avez pris soin de les mentionner dans votre contrat d’assurance. De même pour les objets électroniques endommagés (télévision, machine à laver, réfrigérateurs, etc). Ils ne sont remboursés que si vous avez souscrit à une option spéciale dans votre contrat, la garantie dommages électricité.



Vous avez 5 jours pour déclarer les dégâts à votre assureur par courrier, mail ou téléphone, en étant capable d’apporter les preuves du sinistre. Attention : ne jetez rien ! Tout ce qui a été endommagé reste une preuve supplémentaire lorsque l’assureur estimera le montant du remboursement. Prenez des photos de tout et conservez toutes les factures.

Les assureurs disposent ensuite de 2 mois pour verser une première provision, et 3 mois pour un remboursement intégral de la somme.

A Morlaix (Finistère), il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en une demie-heure. Crédit : FRED TANNEAU / AFP

Des contrats particuliers pour les professionnels

Si des biens professionnels ont été touchés, c’est le contrat d’assurance multirisque commerçants ou artisans qui entre en jeu. Comme pour le contrat d’habitation, l’assureur prend en charge les dégâts causés par un incendie ou une inondation dus aux inondations.



Des vignobles du Sud-Ouest ont également subi les intempéries, détruisant des récoltes entières, comme le montre ce reportage de France 3. Dans ce cas, grâce au contrat d’assurance climatique agricole, le montant d’indemnisation est calculé par rapport aux coûts de production des 3 dernières années.

En attente de l’état de catastrophe naturelle

Aucune estimation n’a encore été faite sur l’ampleur des sinistres, mais d’après Gérard Collomb, "c'est pratiquement les deux tiers des départements français qui ont été touchés". Le 19 juin, une réunion doit se tenir pour déterminer les communes pour lesquelles l’état de catastrophe naturelle sera déclaré.



Dans les villes concernées, tout le monde sera indemnisé, particuliers comme professionnels. Vous disposerez alors d’un délai rallongé, jusqu’à 10 jours, pour déclarer vos dégâts.



Mais il n’est pas nécessaire d’attendre que l’état de catastrophe naturelle soit décrété pour commencer les démarches. Plus tôt vous déclarez votre sinistre, plus tôt vous serez indemnisés.