Orages et fortes pluies : un homme retrouvé décédé dans le Cher

et AFP

publié le 08/06/2018 à 11:50

Les orages et inondations ont fait une troisième victime. Un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé mort vendredi 8 juin au matin dans son véhicule immergé dans une rivière en crue de la Queugne à Epineuil-le-Fleuriel (Cher), a-t-on appris auprès des pompiers et de la gendarmerie. La veille, de fortes pluies ont frappé ce secteur, situé au sud du département.



Selon Le Berry Républicain, le conducteur originaire de l'Allier a été retrouvé vers 7h45 et les secours ne sont pas parvenus à le réanimer. "Des plongeurs sont sur place, mais n'ont pas pu intervenir de suite car le niveau de la rivière montait encore à leur arrivée", précise le journal local.

Deux personnes sont déjà décédées à la suite des orages de ces derniers jours : une octogénaire dans le Lot-et-Garonne et un jeune homme dans l'Eure.