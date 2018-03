publié le 30/03/2017 à 09:53

Une substance gluante parmi des pommes de terre croustillantes. Mélanie, jeune étudiante de l’agglomération bordelaise, aurait eu droit a une surprise peu agréable en commandant un menu dans un restaurant McDonald's le 28 mars : elle affirme qu'une limace s'était glissée dans ses potatoes.



C'est Sud Ouest qui rapporte l'incident, photo à l'appui. "J’ai pris un menu à emporter, relate la malheureuse consommatrice dans les colonnes du quotidien régional. Arrivée chez moi, en regardant à l’intérieur du sachet de potatoes, je remarque des traces blanches (peut être une mauvaise décongélation). J’en prends une avec une grosse tache noire et je me dis que ça doit être normal, je la croque et je sens une matière gluante, sauf que j’avais déjà avalé ma bouchée. Je recrache ce que je peux et je constate qu’il y a une limace qui logeait dans la potatoes."

Maladie et maigre consolation

Choquée de ce qu'elle a avalée, la jeune femme est malade tout l'après-midi. Elle finit par retourner dans le restaurant, "sans faire de scandale" afin de leur demander un "dédommagement" : "Aucune réaction du manager si ce n’est qu'elle a proposé de me rembourser et de m’offrir un autre menu", déplore Mélanie.

Toujours dégoûtée de sa mésaventure, elle explique avoir "surtout été mécontente du peu d’attention [qu'on lui a] porté". Contacté par Sud Ouest, le restaurant McDonald's concerné affirme avoir "bien pris en compte la plainte de cette cliente", et insiste sur le fait que "le montant total de sa commande" a été remboursé. L'interlocuteur du journal insiste enfin sur "le caractère exceptionnel de cet incident, alors que la vigilance sur la qualité des produits est une priorité de l'entreprise."





Dans un communiqué, la direction du restaurant McDonald's Eysines affirme avoir "pris en compte avec beaucoup d’attention l'inquiétude formulée" et explique qu'une enquête interne a été diligentée et que l’enseigne s'est engagée à tenir l'étudiante informée. Bien que les résultats de cette enquête soient encore inconnus, McDonald's explique suspecter un défaut de germination de la pomme de terre qui ne revêt aucun caractère de dangerosité", et insiste : "McDonald's rappelle que la sécurité alimentaire et la qualité des produits proposés à ses clients font partie intégrante des fondements de sa politique d’entreprise."