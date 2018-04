publié le 04/04/2018 à 13:20

Bientôt des radars et des leurres de radars. Pour déstabiliser les usagers d'applications smartphone anti-radars, les autorités ont décidé d'aller plus loin et d'instiller sur les routes des radars... qui n'en sont pas. "Sur certains itinéraires ou sur des départementales accidentogènes par exemple, nous pourrions installer des leurres", confie à La Voix du Nord un expert de la préfecture du Nord.



La mesure revêt un objectif dissuasif : semer les routes de faux radars mélangés à des vrais incitera les automobilistes à rester constants dans leur respect des vitesses limites. "Sur dix emplacements, il y aurait parfois un vrai radar, explique le représentant de la préfecture du Nord. Nous devons créer une incertitude pour que les gens n’accélèrent pas après le radar."

L'installation de faux radars parmi les 4.600 vrais radars déjà installés - auxquels doivent s'ajouter cette année 100 nouveaux appareils dernière génération - devrait également permettre de réaliser des économies. L'habillage seul des boîtiers coûterait en effet bien moins cher que le dispositif complet et en fonction. Mais cela est valable à la seule condition que les radars artificiels ne soient pas vandalisés comme les autres.