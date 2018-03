Les migrants "veulent habiter une langue", confie une journaliste

et La rédaction numérique de RTL

publié le 20/03/2018 à 21:29

Dans J'apprends le Français (Lattès), Marie-France Etchegoin narre son expérience de professeure bénévole dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile. Avant de vivre dans un pays, les migrants "veulent habiter une langue", témoigne la journaliste de profession au micro de RTL.



Marie-France Etchegoin dépeint des hommes et des femmes qui sont arrachés à leur pays et à leur langue et qui, pour la plupart, ne viennent pas de pays francophones. Sketchs, dessins, mimes... Tous les moyens sont bons pour enseigner la langue de Molière. "Je parle beaucoup avant de les faire parler eux, pour qu'ils s'habituent à cette musique", complète la journaliste.

Selon l'écrivaine, "la langue n'est pas simplement une grammaire ou un vocabulaire, c'est aussi une culture". Elle fait donc plusieurs "digressions", leur apprenant les plans du métro de Paris ou débattant sur le rapport hommes/femmes. Si elle a écrit ce livre, "ce n'est pas pour donner des leçons", mais pour montre combien ce genre d'expérience peut être enrichissante et plaisante.