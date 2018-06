publié le 20/03/2018 à 08:49

Le président de la République Emmanuel Macron doit présenter ce mardi 20 mars à l'occasion de la journée mondiale de la francophonie un "plan d'ensemble" visant à promouvoir le français dans le monde, en particulier en Afrique. Il veut redonner au français une "véritable ambition" pour le faire rayonner.



Selon le dernier rapport de l'Observatoire de la langue française, on compte quelque 274 millions de francophones répartis sur cinq continents. C'est également la quatrième langue sur internet, et la troisième langue la plus employée dans le monde des affaires.

À l’occasion de cette journée de la langue française, testez votre orthographe. Fautes de français, coquilles, abus de langage, mauvais jeux de mots... Les pièges de la langue française se faufilent partout ! Certains exemples sont frappants, d'autres moins évidents. Alors à vous de jouer !