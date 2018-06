Le journal de 7h30 : les agriculteurs vont bloquer les dépôts de carburant

publié le 07/06/2018 à 08:19

Les agriculteurs durcissent le ton. Ils ont décidé de bloquer toutes les raffineries et tous les dépôts de carburant de France, 13 sites au total. Dès dimanche 10 juin au soir, les agriculteurs se relaieront nuit et jour sur ces sites stratégiques. Les tracteurs bloqueront les accès, aucun camion ne doit entrer ou sortir des raffineries et dépôts de carburant. En Loire-Atlantique par exemple, une centaine de manifestants seront à Donges.



Point de départ de la mobilisation, l'importation de 300.000 tonnes d'huile de palme afin de faire fonctionner la bioraffinerie de La Mède près de Marseille, et qui met en péril la filière colzas toute entière selon la FNSEA.

Mais il y a d'autres points de discorde, comme les traités Mercosur et CETA, mais aussi la loi agriculture et alimentation qui a déçu. Autant de sujets qui mobilisent toutes les filières de l'agriculture.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - La thèse des amants diaboliques semblent se confirmer à Mourmelon. Les deux jeunes gens arrêtés ont été mis en examen pour assassinat. Tout a visiblement été prémédité.



Mort d'Alexia Daval - L'avocat des parents d'Alexia n'est pas convaincu par la culpabilité de Jonathan Daval.



Grève SNCF - Valérie Pécresse appelle les cheminots à reprendre le travail à la veille de toute une série d'examens.



Politique - Valérie Pécresse ainsi que d'autres élus Les Républicains ont décidé de ne pas distribuer les derniers tracts du parti dont le slogan est "Pour que la France soit la France". Ils dénoncent une dérive droitière de Laurent Wauquiez.