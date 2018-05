Pourquoi faut-il craindre une nouvelle hausse du prix du carburant ?

publié le 09/05/2018 à 22:46

Le prix du carburant va-t-il encore grimper à la pompe ? On peut le craindre avec les tensions internationales et la décision de Donald Trump de quitter l'accord sur le nucléaire iranien. Mais, d'autres facteurs entrent en jeu. Ainsi, la CLCV, l'association de défense des consommateurs, pointe du doigt les taxes.



Avec un exemple, celui d'un ménage qui possède deux voitures et parcourt 25.000 km par an. Le montant de la facture pour ce foyer grimpe en flèche, puisque l'augmentation du prix du carburant se traduit par une dépense supplémentaire de 180 euros environ à l'année. Un surplus qui peut même grimper à 225 euros. Surtout pour les ménages qui utilisent beaucoup leur auto, notamment en zone rurale et en banlieue.

Et tout cela car depuis le début de l'année les taxes sont particulièrement salées. Conséquence : une hausse de près de 10 centimes sur un an par litre pour l'essence et de 15 centimes pour le diesel. Depuis le début de l'année, les carburants sont de plus en plus lourdement taxés, avec l'augmentation de la contribution "climat énergie" et l'alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence.

60% d'un plein dans les caisses de l'État

D'ailleurs, en France, nous sommes parmi les champions d'Europe des taxes. En tout cas dans le trio de tête, derrière l'Islande et la Norvège. Pourtant ce pays nordique est un producteur de pétrole, alors pourquoi un tel matraquage fiscal ? C'est tout simplement pour décourager la consommation de carburant et inciter par exemple à rouler électrique.



En France, les taxes s'accumulent entre la TVA et la TIPP, difficile de s'y retrouver. Mais sachez qu'aujourd'hui, lorsque vous faites le plein, 60% de la facture part directement dans les caisses de l'État. Aux États-Unis et au Canada cela tombe à 30 %. Pourtant hors taxes, le gazole ne vaut qu'à peine 50 centimes en France, soit 6 centimes de moins qu'en Espagne.

La cerise sur le capot

Si vous vouliez acheter une Ferrari soyez patients. Toutes les Ferrari prévues pour cette année sont vendues ! C'est ce que vient d’annoncer le patron de la marque. Mieux, Sergio Marchionne explique aussi que le carnet de commandes est déjà bien rempli pour 2019.



Quand on connaît le prix de ses bijoux à plus de 200.000 euros, ça va faire enrager les concurrents !