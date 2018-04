publié le 02/04/2018 à 16:53

Le responsable du manège qui a coûté la vie à un père de famille de 40 ans dans un accident samedi 31 mars à Neuville-sur-Saône dans le Rhône, a été mis en examen ce lundi, pour "homicide involontaire aggravé d'une violation délibérée de prudence ou de sécurité, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui", rapporte franceinfo. Les premières constatations des enquêteurs ont révélé d'importants problèmes mécaniques, électriques, et hydrauliques.



Une source proche de l'enquête confiait déjà dimanche 1 avril qu'il y avait manifestement eu des carences dans l'entretien du manège ainsi que des problèmes sur les fixations et une sécurité défectueuse. Il n'y aurait eu par exemple que deux ceintures de sécurité dans la nacelle où se trouvaient les trois personnes, dont la victime. Les occupants ne semblent pas non plus les avoir bouclées sans que cela ait été contrôlé.

Il n'est "pas exclu que le père de famille décédé ait d'abord été blessé par une structure en fibre de verre (un papillon) qui s'est détachée au moment de l'accident", indiquait par ailleurs le parquet de Lyon dimanche. Un enfant de huit ans a également été hospitalisé à la suite de l'accident, mais son pronostic vital n'est pas engagé.