Google rend hommage à la "journée internationale des droits des femmes"

publié le 08/03/2018 à 01:14

Pour la "Journée internationale du droit des femmes" du jeudi 8 mars, Google a décidé de rendre hommage à la cause féminine en affichant sur sa page d'accueil un "Doodle" composé de 12 petites bandes-dessinées. On peut y suivre les courtes histoires des femmes à travers le monde, toutes créées par des dessinatrices d'horizons différents.



"Ceux qui sont familiers avec Doodle savent que nous célébrons fréquemment des femmes extraordinaires à travers l'histoire (…). Aujourd'hui, nous voulions profiter de l'occasion pour célébrer les histoires et les voix d'un autre groupe de femmes extraordinaires - les femmes de tous les jours vivant dans le monde entier", explique Google sur sa page consacrée aux "Doodles".



À cette occasion, les 12 bandes-dessinées ont été traduites dans 80 langues, pour toucher un maximum de personnes. "Chaque histoire représente un moment, une personne ou un événement qui a eu une incidence sur leur vie en tant que femmes", poursuit le géant américain. L'objectif, susciter "empathie" et "compréhension" pour la cause des femmes.

Une des bandes-dessinées consacrées à la journée internationale du droit des femmes. Crédit : Google

C'est en 1911 qu'une première "Journée internationale des femmes" est célébrée par l'Internationale socialiste des femmes. Celle-ci revendique notamment le droit de vote et le droit au travail pour les femmes. En 1977, l'ONU officialise cette journée et invite tous les pays à la célébrer. Le 8 mars 1982, le gouvernement de François Mitterrand donne finalement un statut officiel à cette journée en France.