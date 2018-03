Airbus prévoit la suppression de 3.700 postes, dont 470 en France

publié le 07/03/2018 à 18:12

Airbus réduit ses effectifs. L'avionneur a annoncé à l'issue d'un conseil d'entreprise, mercredi 7 mars, que les baisses des cadences de production de ses programmes A380 et A400M "affectera au maximum 3.700 postes" en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. 470 postes seront supprimés dans l'Hexagone. Le constructeur n'a toutefois pas précisé sur des postes seront éventuellement supprimés.



Depuis Toulouse, où se déroulait le conseil d'entreprise, le syndicat FO a assuré qu'il y aurait 3.720 suppressions d'emplois, mais aucun licenciement sec. "À aucun moment, il n'a été question de licenciement sec. Pour l'instant, il est question de suppressions de postes", a déclaré Jean-Marc Escourrou, secrétaire du syndicat, précisant que les suppressions toucheraient principalement l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et la France.

Airbus s'engage à gérer toute implication sociale de manière responsable

"À ce stade, Airbus estime que ces mesures affecteront au maximum 3.700 postes sur les sites situés dans les pays fondateurs de l'entreprise : la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne", a indiqué l'avionneur dans un communiqué. "Airbus s'engage à gérer toute implication sociale de manière responsable", a-t-il ajouté en confirmant la réduction à six appareils de la cadence de production annuelle de l'A380, et à huit celle de l'avion de transport militaire A400M par an à compter de 2020.



Selon le communiqué, Airbus "s'engage à présent dans un processus social formel avec les représentants du personnel aux niveaux européen et national, en vue d'analyser les impacts potentiels de cette décision sur les effectifs de l'entreprise et de lancer conjointement des mesures d'atténuation". Le géant aéronautique souligne qu'il gère "une mobilité de 12% chaque année" et qu'il "est en mesure d'adapter son niveau de flexibilité à travers ses divisions, fonctions et filiales afin de faciliter le redéploiement du personnel vers d'autres programmes."



Faiblesse des ventes de l'A380

Airbus a décidé de réduire la cadence de production de l'A380 en raison de la faiblesse des ventes de l'appareil et afin de prolonger son cycle de production. L'avionneur est passé à un exemplaire par mois en 2018 contre 27 au total en 2015. Le programme est néanmoins sauvé pour l'heure, grâce au contrat signé avec la compagnie du Golfe, Emirates, en janvier dernier pour 36 appareils, dont 20 fermes.



Sur l'A400M, l'avion de transport militaire qui a accumulé les retards et les surcoûts depuis son lancement, Airbus a également décidé de réduire les cadences afin de prolonger le programme et augmenter ses chances à l'export. L'avion a occasionné 8,5 milliards d'euros de surcoûts au total pour Airbus depuis son lancement en 2003.