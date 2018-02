Les indemnités chômage pour les démissionnaires pourraient coûter cher

publié le 14/02/2018 à 09:34

L'assurance-chômage a publié ses calculs pour indemniser les démissionnaires. Souvenez-vous, cette promesse du candidat Macron faisait fantasmer tous ceux qui rêvent de dire "au revoir président" un jour, de claquer la porte de leur entreprise. Vous imaginez l'appel d'air, l'effet d'aubaine !



Depuis, le chef de l'État s'est heurté au principe de réalité. Selon les calculs du ministère du Travail, une telle mesure coûterait au plus large 14 milliards d'euros. Explosif non ? Donc vite, une fois le gouvernement formé, on a vu moins gros. Pour toucher de l'argent en démissionnant de votre entreprise, il faut avoir un projet professionnel sérieux (en clair, créer sa boîte) et ne pouvoir profiter de l'aubaine que tous les cinq, six ou sept ans.

Petite précision qui n'est pas des moindres : la somme touchée serait moins importante que celle attribuée à un chômeur classique. Le montant de l’indemnisation sera plafonnée.

Une première française

Selon le document de travail remis mardi 13 février aux partenaires sociaux, on restreint la population concernée entre 9.000 et 36.000 personnes chaque année. Soit une dépense pour l'Unedic qui grimperait entre 140 et 680 millions d'euros par an.





Pour pouvoir être éligible à cette mesure, il faudra afficher une certaine ancienneté dans votre entreprise, dans votre métier aussi et être peu ou pas diplômé (avoir au maximum le baccalauréat). Mais ça sera quand même une première. Nos voisins européens n'ont pas inventé de tel dispositif.



Aujourd'hui, il est rare de quitter sa boîte et de toucher des indemnités chômage en France. Il y a quatorze cas de figure qui sont pris en compte par Pôle Emploi. Comme par exemple quand vous êtes obligé de démissionner pour suivre votre conjoint, pour un déménagement forcé. Mais l'effet d'aubaine n'existe pas.